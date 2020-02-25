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Spor

Galatasaray'dan 'böyle bir şey olabilir mi ya' tişörtü

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın 3-1'lik mağlubiyet sonrası söylediği 'Böyle bir şey olabilir mi ya?' sözlerinin yer aldığı tişörtler bastırma kararı aldı.

25 Şubat 2020 Salı09:43 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 09:43

Galatasaray resmi hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 'ti'ye almaya devam ediyor.

Derbideki hakem kararlarını, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diye eleştiren Ozan Tufan'ın sözlerine Instagram hesabından gönderme yapıldı ve Donk-Falcao-Onyekuru üçlüsünün gol sevinçleri paylaşıldı.

Galatasaray yönetimi de 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de Ülker Stadı'nda gelen derbi zaferini paraya dönüştürmeye hazırlanıyor. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin hazırlığı başlarken tişörtün ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün 10 milyon TL'den fazla para kazanacağı tahmin ediliyor.

(Sabah)

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