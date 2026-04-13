  • Galatasaray'dan büfe iddialarına cevap! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''
Galatasaray'dan büfe iddialarına cevap! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''

Galatasaray, Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulüp, büfelerde yaşanan hasarın taraftar müdahalesi sonrası oluştuğunu ve güvenlik nedeniyle geçici kapatma yapıldığını belirtti.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2026 Pazartesi 19:00 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından sosyal medyada deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair iddialar ortaya atıldı.

Galatasaray, bu iddialara cevap verdi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Galatasaray-Kocaelispor maçında deplasman tribünündeki büfelerin kapatıldığı ve hizmet vermediğine dair ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Saat 17.00 itibariyle 2 büfe açılmış olup, sonrasında daha maç başlamadan Kocaeli taraftarının fiziksel saldırısı gerçekleşmiş ve büfelerde ciddi anlamda maddi hasar meydana gelmiştir. Kepenkler kırılmış, ızgara ve tost makineleri kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine polis olaya müdahale etmiş, büfeler geçici olarak kapatılmıştır. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, bir büfe hizmet vermeye devam etmiş, diğer büfe kullanılamayacak hale geldiği için maalesef kapalı kalmıştır. Ayrıca, tribündeki koltuklar, tuvaletlerdeki lavabo ve kabin kapılarına da ciddi şekilde hasar verilmiştir."

