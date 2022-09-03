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Spor

Galatasaray'dan Çağlar Söyüncü'ye teklif

Galatasaray, Leicester City'de ilk 11'e girmekte zorlanan Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için teklifte bulundu.

Sabah3 Eylül 2022 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
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Stoper arayışındaki Galatasaray'da Çağlar Söyüncü de adaylardan biri. Sarı-kırmızılı yönetim, Leicester City'de formasını kaybeden milli oyuncu için İngiliz ekibinin kapısını çalarken kiralama teklifini iletti.

Sabah'ta yer alan habere göre; Ağustos 2018'de Freiburg'dan Leicester'a 21 milyon avroya transfer olan Çağlar'ın 1 sezon kontratı kalırken Galatasaray da bu noktada devreye girdi.

26 yaşındaki oyuncu için yönetim ilk temaslarından istediği sonucu alamazken, İngiliz ekibi kiralamayı düşünmediği bilgisini verdi.

KAAN AYHAN DA VAR

Yönetim Çağlar'ın peşini bırakmazken, bir yandan da Kaan Ayhan konusunda Sassuolo ile temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray, 5 milyon avroluk bedeli düşürmek için İtalyan ekibiyle görüşüyor. Hem Çağlar hem de Kaan'ı almak adına bir kez daha masaya oturulacak.

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