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Spor

Galatasaray'dan Carlos Cuesta paylaşımı

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray ilk maçına çıkan yeni transferi Carlos Cuesta için paylaşım yaptı.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Carlos Cuesta paylaşımı
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Galatasaray'dan yeni transfer Carlos Cuesta için bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Carlos Cuesta, Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahada yer aldı ancak maçın yarım kalması nedeniyle 30 dakika mücadele etti.

Galatasaray, maçın ardından Kolombiyalı savunma oyuncusu için yaptığı paylaşımda, "Yeni transferimiz Carlos Cuesta, Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıktı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray paylaşımına ayrıca nazar boncuğu emojisi de ekledi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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