21 Aralık 2025 Pazar
  Galatasaray'dan Carutasu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Spor

Galatasaray'dan Carutasu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray, Alexia Carutasu'nun 'disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm' geçirdiğini duyurdu.

Galatasaray'dan Carutasu'nun sağlık durumu hakkında açıklama
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexia Carutasu, İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirmiştir. Gerekli tetkikler sağlık ekibimizin kontrolünde Acıbadem İzmir Hastanesi'nde yapılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca medikal tedavisi devam eden 22 yaşındaki pasör çaprazının, Sultanlar Ligi'nde bugün saat 17.00'deki Göztepe-Galatasaray mücadelesinde oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği bildirildi.

