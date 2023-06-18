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Spor

Galatasaray'dan Cem Uzan paylaşımı

Galatasaray, sosyal medyada Cem Uzan'ın yeni şirketiyle sponsor olacağına dair iddialar üzerine açıklama yaptı.

18 Haziran 2023 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Cem Uzan paylaşımı
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"Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır."

GALATASARAY'IN AÇIKLAMA YAPTIĞI HABER

İddiaya göre Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan, 19 Haziran'da Galatasaray Kulübü'ne 72 milyon Euro'luk sponsorluk ve hediye olarak Mauro Icardi bonservisi teklifini gönderecek.

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray eski yöneticilerinden olan Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm ile Paris'te buluşup Mauro Icardi transferiyle ilgili görüşen Cem Uzan'ın kurduğu yeni marka ile sponsorluğa talip olduğu belirtildi. Uzan'ın teklifinin "Ali Sami Yen Stadı'nın 5 yıllık isim sponsorluğu, Galatasaray forma reklamının 5 yıllık sponsorluğu ile Mauro Icardi'nin PSG'den 40 milyon euroluk bonservisinin alınıp Galatasaray'a 4+1 yıllık hediye edilmesini" içerdiği sızan bilgiler arasında. Cem ve Hakan Uzan kardeşler, Paris'te finans ekipleriyle 5.5 saat sponsorluk teklifi toplantısı yaptı.

CEM UZAN'IN PAYLAŞIMI

Cem Uzan, kendisine ait twitter hesabından, "Sevgili kardeşim Ural ile Galatasaray ve Icardi konuşurken. Icardi gelmeli. Şampiyonlar Ligi gelmeli. Biz bunu yapacağız." dedi.

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