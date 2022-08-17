Bonservisi Marsilya'da bulunan Cengiz Ünder, takımın başına Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı.
Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu. Fanatik'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor.
Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.
Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.