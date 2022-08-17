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  • Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Okan Buruk devreye girdi
Spor

Galatasaray'dan Cengiz Ünder bombası! Okan Buruk devreye girdi

Fırsat transferi peşinde koşan Galatasaray, rotayı Cengiz Ünder'e çevirdi. Tudor'un Marsilya'da kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması planlanıyor. Transfer için Okan Buruk da devrede.

Fanatik17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:44 - Güncelleme:
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Bonservisi Marsilya'da bulunan Cengiz Ünder, takımın başına Tudor'un geçmesinin ardından gözden çıkarıldı.

GALATASARAY CENGİZ ÜNDER'İ KİRALAMAK İSTİYOR

Hırvat hocanın oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle satış listesine konulan 25 yaşındaki oyuncuya Galatasaray talip oldu. Fanatik'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar, Cengiz'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya çalışıyor.

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CENGİZ ÜNDER DE KAYITSIZ DEĞİL

Cengiz'in önceliği Avrupa'da kalmak. Bu nedenle Avrupa kulüplerinden gelecek tekliflere ağırlık vermeyi düşünen Cengiz Ünder, Galatasaray'ın ilgisine karşı ise kayıtsız değil.

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OKAN BURUK'LA GÖRÜŞECEK

Cengiz Ünder'le, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bir görüntülü telefon konuşması yapacağı öğrenildi. Okan hocanın bu görüşmede Cengiz'i Galatasaray'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

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