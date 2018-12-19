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Galatasaray'dan 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasına destek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçı öncesi, köy okullarındaki çocuklar için GS Store stantlarında atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.

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Galatasaray Kulübü, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 23 Aralık Pazar günü sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı derbi maçta, "Çocuklar Üşümesin" kampanyasına destek için organizasyon düzenleyecek.
 
Kulübün açıklamasına göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.15'te başlayacak derbi öncesi, GS Store stantlarında, köy okullarındaki çocuklar için 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak.
 
Taraftarlar satın aldıkları ürünleri maç sonunda sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek. Toplanan ürünler de "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak. (AA)

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