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Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru'ndan Halis Özkahya'ya sert tepki: Bu kafa ZORLU kafasıdır

Galatasaraylı yöneticiler, Çaykur Rizespor maçının ardından penaltılarının verilmediği iddiasıyla sert açıklamalar yaptı.

Sporx16.01.2020  09:36 - Güncelleme: 16.01.2020  09:37

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarındaki konuşulan penaltı tartışmalarına, sarı-kırmızılı yönetim de katıldı.

"GALİBİYETİMİZ ÖNLENMİŞTİR!"

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın son dakikalarında yaşanan pozisyona sarı-kırmızılı camia tepki gösterdi.

"BU KAFA 'ZORLU' KAFASIDIR"

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru ise yaptığı paylaşımda "Attığımız golün iptali için VAR'a giderek kılı kırk yarıp iptal ettirenler, Emre'nin pozisyonundaki 'HALİS muhlis' penaltıyı görmezden gelip yok saymışlardır. Bu kafa ZORLU kafasıdır. Bizi yolumuzdan alıkoyamazsınız. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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