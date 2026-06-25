Galatasaray'dan Danilo hamlesi!

Yeni sezon öncesinde orta saha pozisyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Sarı kırmızılılar, Botafogo forması giyen Danilo için görüşmelere başladı. Brezilya ekibinin bonservis talebi ise belli oldu.

Brezilya'dan gelen bilgilere göre; Galatasaray, Botafogo'da forma giyen Danilo'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Botafogo'nun, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha için yaklaşık olarak 40 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Botafogo formasıyla 24 resmi maça çıkan Danilo bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı.