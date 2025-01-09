Galatasaray'dan Davide Calabria hamlesi

Galatasaray, Milan'ın 28 yaşındaki sağ beki Davide Calabria için devreye girdi. İşte İtalya'dan son gelişmeler...

İtalya'dan tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Milan'ın kaptanlarından Davide Calabria'nın durumu hakkında bilgi istedi.

Galatasaray, Calabria'yı bu ara transfer döneminde kadroya katmak istediğini iletti.

SEZON SONUNA KADAR KALMAK İSTİYOR

Görevden alınan Paulo Fonseca döneminde yedek duruma düşen ve formasını Emerson Royal'e kaptıran Calabria, yeni teknik direktör Sergio Conceiçao ile birlikte yeniden formasını geri kazanabileceği inancıyla en azından sezon sonuna kadar Milan'da kalmak istediğini iletti.

MILAN'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI

Milan altyapısından yetişen ve başka hiçbir kulüpte oynamayan Davide Calabria, bu sezon 11 maçta 1 gol attı.