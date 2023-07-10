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Spor

Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi

Galatasaray, Tottenham forması giyen Kolombiyalı Davinson Sanchez'in transferi için harekete geçti.

10 Temmuz 2023 Pazartesi 23:15 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Davinson Sanchez hamlesi
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Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı-kırmızılı takım, İngiliz ekibine Kolombiyalı için sözlü bir teklifte bulundu. Galatasaray'ın Sanchez için yaptığı teklifin yaklaşık 9 milyon euro olduğu belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray dışında başka taliplerinin de olduğu vurgulandı.

SON KARAR OYUNCUDA

Tottenham'ın Sanchez'in ayrılığına onay vermeye hazır olduğu, transfer için son kararı Sanchez'in vereceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kolombiyalı stoperin Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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