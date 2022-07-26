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Spor

Galatasaray'dan Denis Suarez hamlesi! Aslan 10 numarasını İspanya'da buldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Celta Vigo forması giyen Denis Suarez'in ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların Denis Suarez ile ilgilendiği ve İspanyol ekibinin oyuncu için en az 4 milyon euro istediği iddia edildi. İşte detaylar...

26 Temmuz 2022 Salı 18:36 - Güncelleme:
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Galatasaray, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Denis Suarez için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların Denis Suarez ile yakından ilgilendiği ve İspanyol ekibinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için en az 4 milyon euro talep ettiği ileri sürüldü.

GALATASARAY, DENIS SUAREZ İLE İLGİLENİYOR

Todofichajes'te yer alan habere göre; Galatasaray, La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Denis Suarez ile ilgileniyor.

Haberde, daha önce Barcelona ve Sevilla'da da forma giyen Denis Suarez'in Celta Vigo'dan ayrılmak istediği, İlk tercihinin La Liga'da devam etmek olduğu ancak yeterli tekliflerin kendisine ulaşmadığı belirtildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılıların teklifte bulunmaya hazırlandığı Denis Suarez için Celta Vigo'nun en az 4 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

DENIS SUAREZ'IN SON SEZON PERFORMANSI

Denis Suarez, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla 40 resmi maçın 35'inde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.

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