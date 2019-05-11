Galatasaray'dan Deniz Türüç harekatı

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, yönetime gelecek sezon kadrosunda görmek istediği bazı isimlerin listesini şimdiden verdi ve Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Bu doğrultuda listedeki ilk isim olan Kayserisporlu futbolcu Deniz Türüç için girişimler başladı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Salı günü Kayseri'ye giderek, Kayserispor yönetimi ile 3 saati bulan bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kayserispor kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'de oynanan Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması sonrası, Deniz'in transferi konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Bedir, "Deniz, 10 Milyon euroo getirdiği takdirde bize sormadan da gidebilir. Burada Deniz'in de fikri çok önemli. Sezon bitiminde takımın durumuna bakar öyle konuşuruz." açıklamasını yapmıştı. Deniz Türüç'ün İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 maçta 3 gol attı, 5 golün de pasını verdi.

TRT Spor