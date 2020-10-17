İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2020 Cumartesi / 29 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9347
  • EURO
    9,2997
  • ALTIN
    484.61
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Denizhan Taşar hamlesi: Fatih Terim hayran kaldı
Spor

Galatasaray'dan Denizhan Taşar hamlesi: Fatih Terim hayran kaldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ümraniyespor'da forma giyen Muammer Denizhan Taşar'ı gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı ekip genç oyuncu için girişimlere başladı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:51
ABONE OL

Galatasaray takımının yaş ortalamasını düşürmek ve genç, gelecek vaat eden oyunculara yatırım yapmak isteyen Fatih Terim, gözdesini de belirledi.

Spor Arena'nın haberine göre, tecrübeli hoca, Ümraniyespor’da forma giyen Muammer Denizhan Taşar’ı çok beğendi ve adım adım takibe aldı, ilk hamlede yapıldı.

Terim’in 20 yaşındaki futbolcuyu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve ekibini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

ÖNCELİK SÖZÜ ALDI

Ümraniye alt yapısında yetişen ve bu sezon A Takıma yükselen 20 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim’in ajandasında en üst sıradaki yerini aldı. Bu sezon yeni yükseldiği Ümraniyespor A Takımı’nda da 3 maça da ilk 11 başlayan Denizhan Taşar’ı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray teknik heyeti de, ilk adımı attı.

Galatasaray teknik heyetinde Fatih hocanın yardımcıları Denizhan Taşar için temas kurarak “öncelik sözü” aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.