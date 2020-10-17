17 Ekim 2020 Cumartesi 00:51 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:51

Galatasaray takımının yaş ortalamasını düşürmek ve genç, gelecek vaat eden oyunculara yatırım yapmak isteyen Fatih Terim, gözdesini de belirledi.

Spor Arena'nın haberine göre, tecrübeli hoca, Ümraniyespor’da forma giyen Muammer Denizhan Taşar’ı çok beğendi ve adım adım takibe aldı, ilk hamlede yapıldı.

Terim’in 20 yaşındaki futbolcuyu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında gözüne kestirdiği ve ekibini de harekete geçirdiği ortaya çıktı.

ÖNCELİK SÖZÜ ALDI



Ümraniye alt yapısında yetişen ve bu sezon A Takıma yükselen 20 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim’in ajandasında en üst sıradaki yerini aldı. Bu sezon yeni yükseldiği Ümraniyespor A Takımı’nda da 3 maça da ilk 11 başlayan Denizhan Taşar’ı elinden kaçırmak istemeyen Galatasaray teknik heyeti de, ilk adımı attı.

Galatasaray teknik heyetinde Fatih hocanın yardımcıları Denizhan Taşar için temas kurarak “öncelik sözü” aldı.