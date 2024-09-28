İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2024 Cumartesi / 25 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1657
  • EURO
    38,2175
  • ALTIN
    2920.22
  • BIST100
    9777.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet
Spor

Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet

Galatasaray, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında karşılaştığı İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57'luk skorla mağlup etti.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 16:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet
ABONE OL

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 77-57 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa,

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Racher Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4

1. Periyot: 15-21

Devre: 23-42

3. Periyot: 42-60

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • İlkem Yapı Tarsus Spor
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.