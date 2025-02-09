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Spor

Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet

Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA9 Şubat 2025 Pazar 17:29 - Güncelleme:
Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (İrem Nur Öztürk, Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Cansu Aydınoğulları)

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)

Setler: 25-23, 07-25, 20-25, 20-25

Süre: 115 dakika (32, 22, 29, 32)

  • Galatasaray Daikin
  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • sultanlar ligi

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