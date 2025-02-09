Galatasaray'dan deplasmanda rahat galibiyet

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berka Buse Özden, Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Defne Başyolcu (İrem Nur Öztürk, Gizem Cerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, Seher Aksoy, Cansu Aydınoğulları)
Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, İlkin Aydın, Bongaerts (Eylül Akarçeşme, Aslıhan Kılıç, Loana)
Setler: 25-23, 07-25, 20-25, 20-25
Süre: 115 dakika (32, 22, 29, 32)