Galatasaray'dan derbi zaferi paylaşımları

Süper Lig'de Galatasaray, 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçı 1-0'lık skorla kazanırken, mücadelenin ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan ilk paylaşımda, "BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ!" ifadeleri yer aldı.

Bir diğer paylaşımda ise, "Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor!" ifadeleri kullanıldı.