Galatasaray'dan derbi zaferi paylaşımları

Süper Lig'de Galatasaray, 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçı 1-0'lık skorla kazanırken, mücadelenin ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan ilk paylaşımda, "BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ!" ifadeleri yer aldı.
�� BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ! ����❤️#BJKvGS pic.twitter.com/GbfhaUEzch— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026
Bir diğer paylaşımda ise, "Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor!" ifadeleri kullanıldı.
Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! ��— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026
Beşiktaş sustu bizi dinliyor! ��#BJKvGS pic.twitter.com/5KZ2ZToesD
#Hedef2026 yolunda tam konsantrasyon yola devam! ��❤️ pic.twitter.com/RIIp2rHu0F— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 7, 2026