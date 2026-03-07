İSTANBUL 10°C / 6°C
Spor

Galatasaray'dan derbi zaferi paylaşımları

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 23:51 - Güncelleme:
Galatasaray'dan derbi zaferi paylaşımları
Süper Lig'de Galatasaray, 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçı 1-0'lık skorla kazanırken, mücadelenin ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'dan yapılan ilk paylaşımda, "BOĞAZIN GERÇEK EFENDİSİ!" ifadeleri yer aldı.

Bir diğer paylaşımda ise, "Maç sonu galibiyet üçlüsü Uğurcan Çakır'dan! Beşiktaş sustu bizi dinliyor!" ifadeleri kullanıldı.

