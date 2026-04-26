Galatasaray'dan derbiye özel hazırlık! RAMS Park sarı-kırmızıya büründü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbi öncesi hazırlıklarını tamamladı.
26 Nisan 2026'da İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesi statta dikkat çeken bir atmosfer oluşturuldu.
RAMS Park'ta gerçekleştirilen hazırlık kapsamında sarı kırmızılı yönetim, tribünlerin tamamını bayraklarla donattı. Amaç, maçın ilk anından itibaren yoğun bir tribün baskısı oluşturmak.
BAYRAKLAR DONATILDI
Yönetim, stat genelindeki tüm koltuklara sarı kırmızılı bayraklar yerleştirdi. Maçın başlama anında taraftarların aynı anda bayrakları kaldırmasıyla güçlü bir görsel atmosfer hedefleniyor.