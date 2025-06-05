Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'e gönderdiği Derrick Köhn için flaş gelişmeler yaşanıyor.
Alman ekibinde bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren sol bek oyuncusu, 30 resmi maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.
İŞTE TEKLİF EDİLEN BONSERVİS
Werder Bremen'in kadrosuna katmak istediği oyuncu için Galatasaray'a yaptığı teklifin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu teklifi yetersiz bularak reddetti.
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Derrick Köhn'ün takımda kalması bekleniyor.