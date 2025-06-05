İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,285
  • EURO
    44,9616
  • ALTIN
    4232.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Teklif belli oldu
Spor

Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Teklif belli oldu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'e gönderdiği Derrick Köhn için yeni gelişmeler yaşanıyor. Alman ekibi oyuncu için sarı-kırmızılı ekibe teklifini iletti.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Derrick Köhn kararı! Teklif belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kiralık olarak Werder Bremen'e gönderdiği Derrick Köhn için flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alman ekibinde bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteren sol bek oyuncusu, 30 resmi maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

İŞTE TEKLİF EDİLEN BONSERVİS

Werder Bremen'in kadrosuna katmak istediği oyuncu için Galatasaray'a yaptığı teklifin 3.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Sky Sport muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, bu teklifi yetersiz bularak reddetti.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Derrick Köhn'ün takımda kalması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.