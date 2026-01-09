İSTANBUL 9°C / 7°C
  Galatasaray'dan dev hamle! Bernardo Silva ısrarı
Spor

Galatasaray'dan dev hamle! Bernardo Silva ısrarı

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmek isteyen Galatasaray, Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'yı takibe aldı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızı İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

9 Ocak 2026 Cuma 08:43
Galatasaray'dan dev hamle! Bernardo Silva ısrarı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasına da şimdiden başladı. Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllar boyunca adından söz ettirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak yıldız futbolcuları takibine aldı. Bu sezonun başında Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmayan Alman yıldız Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Cim-Bom, bu politikaya devam edecek. Bu doğrultuda Galatasaray, Premier Lig devi Manchester City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'yı gözüne kestirdi.

YÜKSEK MAAŞ ÖNERİLECEK

Portekiz basınına göre; Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica da eski oyuncusunu transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun, Benfica'ya dönmek istemediği öğrenildi. Yıldız on numara oyuncusunun talipleri Benfica ile de sınırlı değil. İtalya, İspanya ve bazı Suudi Arabistan ekiplerinin, Silva'yı kadrosuna katmak için temas kurduğu bildirildi. Ancak G.Saray'ın, yüksek maaş ve Avrupa kupalarında mücadele etme fırsatıyla başarılı futbolcuyu ikna edebileceği yazılıyor.

622 MAÇTA 108 GOL VE 101 ASİST

Kariyerinde toplamda 622 karşılaşmaya çıkan Bernardo Silva, 108 gol ve 101 asist kaydetmeyi başardı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. Portekiz Milli Takımı'nda 107 maça çıkan yıldız futbolcu 14 gol kaydettmeyi bildi. Manchester City formasıyla 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Bu sezon 27 müsabakada forma giyen Portekizli, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi. On numaranın yanı sıra sağ kanat olarak da görev alabiliyor. Takıma katılması halinde Okan Buruk'un elini hücum rotasyonunda güçlendirebilir.

