  • Galatasaray'dan dev hamle! Bruno Fernandes için 60 milyon euro
Galatasaray'dan dev hamle! Bruno Fernandes için 60 milyon euro

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken, oyuncunun Victor Osimhen ile oluşturacağı olası uyuma dikkat çekildi.

Akşam28 Mart 2026 Cumartesi 08:16 - Güncelleme:
Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi serüvenine son 16 turunda veda eden Sarı-Kırmızılılar özellikle büyük takımlara karşı aldığı galibiyetlerle adından ses getirmişti. CimBom, yapacağı transferlerin katkısıyla önümüzdeki sezonlarda da bu başarısını devam ettirmek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i gündemine aldığı iddia edildi.

OSİMHEN İÇİN İDEAL PARTNER

İspanyol basınından Fichajes, Sarı-Kırmızılılar'ın 31 yaşındaki on numara oyuncusu için 60 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı. Haberde ayrıca bu sezon 30 maçta 8 gol ve 17 asist yapan Fernandes'in, Victor Osimhen ile yakalayacağı uyuma dikkat çekildi. Öte yandan bazı Suudi Arabistan ekiplerinin de başarılı oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Portekizli yıldızın, Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

