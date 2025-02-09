Sezon başında Victor Osimhen, kış transfer döneminde ise Alvaro Morata hamlesiyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray, gelecek sezon için aynı etkiyi yaratabilecek bir takviye için çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne için yoğun mesai içerisinde. İngiliz devi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı yıldız, Cim-Bom'la bir görüşme gerçekleştirdi. Portekiz basınından Record'un haberine göre; De Bruyne, Galatasaray Yönetimi'nden 10 milyon euro imza parası istedi. SarıKırmızılılar bu bedeli yüksek bulsa da oyuncudan hala vazgeçmiş değil.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Haberin tamamında şu ifadeler kullanıldı: "Bu uzun vadeli bir proje ve prensip olarak ancak iki taraf arasında yapılacak çok sayıda zirve sonrasında gerçekleşebilecek. Galatasaray Kevin De Bruyne'ye odaklanmaya devam ediyor. Yetenekli orta saha oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor ve Türk ekibi onu İstanbul'a transfer olmaya ikna edebileceğinden emin. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede Kevin De Bruyne'nin temsilcileri, Galatasaray yöneticilerinin çok yüksek bulduğu 10 milyon avroluk imza parası istedi."

BENİM FAZLASIYLA PARAM VAR

Adı Suudi Arabistan ekipleriyle anılan De Bruyne, geçen yaz bu konuyla ilgili "Birçok haber okudum ama henüz kimse benimle iletişime geçmedi. Umarım birkaç yıl daha City'de kalabilirim. Herkes bir yıl daha sözleşmem olduğunu biliyor. Önümüzdeki aylarda Manchester City'de olacağımı düşünüyorum ama olmazsa başka şeylere bakmam gerekecek. Bakın fazlasıyla param var. Ama çok yüksek bir miktar teklif edilirse bunu yalnız kendim değil, ailem için de düşünmem gerekecek" dedi. Suudi ekipleri, bu dönemde de Belçikalı yıldızla yakından ilgileniyor.