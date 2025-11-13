Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Ousmane Diomande, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği genç stoper, Galatasaray'ın da radarında.

Africa Foot'da yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'de ara transfer döneminde Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sporting'le 2023'te sözleşme imzalayan Diomande'nin kontratının 2027'de bittiği ve serbest kalma bedelinin 80 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sporting'in Ousmane Diomande'ye olan ilgiye rağmen genç futbolcuyu takımda tutmak istediği ve görüşmelere başlayabilmek için en az 60 milyon euroluk bir teklif talep ettiğine vurgu yapıldı.

OUSMANE DIOMANDE'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde OS Abobo takımında başlayan Ousmane Diomande, sonrasında Danimarka ekibi Midtjylland'ın altyapısına transfer oldu.

Midtjylland'da 2022'de A takıma yükselen genç stoper, Portekiz'de Mafra'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Sporting'e imza attı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen Diomande, bu sezon Sporting'de 8 maçta süre aldı.