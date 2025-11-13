İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2578
  • EURO
    49,1951
  • ALTIN
    5755.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan dev hamle! Transferde hedef Ousmane Diomande
Spor

Galatasaray'dan dev hamle! Transferde hedef Ousmane Diomande

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray transferde dümeni Portekiz'e kırdı. Sarı Kırmızılı ekip, Sporting forması giyen 21 yaşındaki genç savunmacı Ousmane Diomande'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Kasım 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dev hamle! Transferde hedef Ousmane Diomande
ABONE OL

Portekiz Ligi takımlarından Sporting'de forma giyen Ousmane Diomande, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Avrupa'dan birçok takımın yakından ilgilendiği genç stoper, Galatasaray'ın da radarında.

Africa Foot'da yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'de ara transfer döneminde Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak istiyor.

Sporting'le 2023'te sözleşme imzalayan Diomande'nin kontratının 2027'de bittiği ve serbest kalma bedelinin 80 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sporting'in Ousmane Diomande'ye olan ilgiye rağmen genç futbolcuyu takımda tutmak istediği ve görüşmelere başlayabilmek için en az 60 milyon euroluk bir teklif talep ettiğine vurgu yapıldı.

OUSMANE DIOMANDE'NİN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde OS Abobo takımında başlayan Ousmane Diomande, sonrasında Danimarka ekibi Midtjylland'ın altyapısına transfer oldu.

Midtjylland'da 2022'de A takıma yükselen genç stoper, Portekiz'de Mafra'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Sporting'e imza attı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirlenen Diomande, bu sezon Sporting'de 8 maçta süre aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.