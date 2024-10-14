Son iki sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, 2024 yılında da gelirlerini artırmayı başardı. Mayıs ayına kadar oluşturulan mali tablolarda sarı kırmızılıların toplam geliri 8 milyar TL seviyelerine dayandı. Futbol faaliyetlerinin toplam hasılatı ise 5 milyar 495 milyon TL. Gelir kalemleri içinde mağazacılık ilk sırada yer aldı. Mağazacılık bu dönemde 2 milyar 456 milyon gelir elde etti. 2023 yılında bu alandaki gelir 1 milyar 93 milyon TL idi.

HEDEF '1 MİLYON' FORMA SATIŞI

Cim-Bom, geçen sezon 701 bin forma satışı ile bir rekorun altına imza attı. Aslan, bu sezon ise şimdiden 412 bin forma satışını şimdiden yakaladı. Galatasaray, bu sezon 1 milyon forma satmayı hedefliyor. 2023-2024 sezonunda Galatasaray mağazalarında toplam 3 milyon 900 bin adet ürün satıldı. Sarı kırmızılı yönetim, ürün satışı konusunda bu rakamı da geçmeyi amaçlıyor. GS Store, yeni ürünler konusunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kısa süre içinde belirlenen yeni ürünler satışa çıkacak.

AVRUPA'DAN 1 MİLYAR 219 MİLYON

Gelir kaleminde ikinci sırada ise sponsorluk, isim hakkı ve reklam geliri yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, bu alanda 1 milyar 890 milyon TL gelir elde etti. Loca ve kombine satışlarından elde edilen gelir ise 1 milyar 835 milyon TL. Avrupa arenasından elde edilen hasılat ise 1 milyar 219 milyon TL'yi buldu. Yayın haklarından elde edilen rakam ise 329 milyon TL. Sporcu satışlarından elde edilen gelir ise 217 milyon TL seviyelerinde yer aldı.