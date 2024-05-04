Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne bu kez çok daha güçlü ve hazır bir kadroyla girmeye kararlı. Sarı-Kırmızılılar'da ana hedef, nokta transferleri 1 Temmuz'a kadar bitirerek teknik direktör Okan Buruk'a daha verimli bir çalışma ortamı hazırlamak. Bunun için yönetim vakit kaybetmeden kolları sıvamış durumda.

KONGRE BEKLENİYOR

Okan hocanın sunduğu liste doğrultusunda maliyet çalışmalarına başlayan Galatasaray Yönetimi, daha somut adımlar atmak üzere kongreyi bekliyor. 25 Mayıs'taki seçimi kazanması halinde Dursun Özbek kurmaylarına transferde tam yetki verecek ve gündemdeki isimlerin bitirilmesini isteyecek.

İLK HEDEF CASEMIRO

Cim Bom'un transferdeki ilk hedefi ise bu sezon başında başarısız olan orta sahayı güçlendirme hamlesi olacak. Torreira'nın yanına mutlaka güçlü bir oyuncu isteyen Buruk; listenin ilk sırasına Manchester United'dan Casemiro'yu yazmıştı.

AVRUPA'DA KALMAYA SICAK

Brezilyalı orta sahanın İngiliz devinden yaz döneminde ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda. Sambacı'nın şimdilik kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği de gelen haberler arasında. Sarı-Kırmızılılar uygun bir bonservis bedeli ve yıllık ücret karşılığında 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamaya çalışacak.

BİR DİĞER HEDEF YUSUF YAZICI

Orta sahadaki bir diğer hedef olan Yusuf Yazıcı için de yönetim daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Lille'deki kontratı biteceği ve bonservis sorunu olmadığı için her gün yeni bir talibi çıkan milli yıldızla sezon bitmeden ön protokol imzalamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, kongrenin hemen ardından oyuncunun menajeriyle temas kuracak.

TAM BİR JOKER OLACAK

Okan Buruk ise Yusuf'u sadece 10 numara pozisyonunda değil, yeri geldiğinde santrfor pozisyonunda ve sağ kanatta kullanmayı planlıyor.

BİR HAMLE DE SAVUNMA HATTINA

Transferde bir başka kritik hamle de savunma hattında yapılacak. Özellikle stoper tandeminde ciddi değişiklikler bekleniyor. Sezonun yıldız ismi Davinson Sanchez'e olan ilgi her geçen gün artıyor.

BÜYÜK GELİR BEKLENİYOR

Davinson Sanchez için Napoli ve Bayern Münih'ten gelmesi beklenen 25-30 milyon Euro'luk teklifleri kabul edecek olan Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson'u da bu kez elden çıkaracak gibi görünüyor.

ABDÜLKERİM'İN YANINA VARANE

Buruk'un bu iki ayrılık sonrası Abdülkerim'in yanına istediği Raphael Varane konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'A YEŞİL IŞIK

Son dönemde bir kas sakatlığı yaşayan Fransız savunmacı, menajerler vasıtasıyla yapılan ve resmi olmayan görüşmelerde Galatasaray'ın ilgisine çok sıcak yaklaştı. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasında bir kez daha Galatasaray taraftarının coşkusundan çok etkilenen 31 yaşındaki stoper, İngiliz deviyle olan kontratındaki opsiyonu kesinlikle kullanmamaya karar verdi.

BONSERVİS ÖDEMEDEN...

Sarı-Kırmızılılar böylece Varane'ı herhangi bir bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katabilecek. Bu görüşmenin de kongrenin hemen sonrasında resmi olarak gerçekleşmesi ve ön anlaşma yapılması bekleniyor.