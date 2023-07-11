İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2023 Salı / 23 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1033
  • EURO
    28,741
  • ALTIN
    1620.91
  • BIST100
    6362.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması
Spor

Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması

Galatasaray Azerbaycan Menseili enerji şirketi Socar ile üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzaladı.

11 Temmuz 2023 Salı 19:21 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dev sponsorluk anlaşması
ABONE OL

Galatasaray, Azerbaycan'ın enerji firması SOCAR ile sponsorluk anlaşmasının yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık Sponsorluk Reklam ve Tanıtım Hakları sözleşmesi imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.