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  • Galatasaray'dan dev takas hamlesi! Amrabat'a karşılık Nicolo Zaniolo
Spor

Galatasaray'dan dev takas hamlesi! Amrabat'a karşılık Nicolo Zaniolo

Gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Fiorentina, Zaniolo'ya karşılık takasta Sofyan Amrabat'ı önerdi. İşte detaylar...

AKŞAM25 Haziran 2024 Salı 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dev takas hamlesi! Amrabat'a karşılık Nicolo Zaniolo
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Galatasaray'da gözden çıkarılan İtalyan yetenek Nicolo Zaniolo, ülkesindeki taliplerini artırıyor. İlk olarak Serie A ekibi Atalanta'dan resmi teklif alan genç futbolcuya Fiorentina'nın da talip olduğu öne sürüldü. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Fiorentina; Atalanta'nın 20 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Fiorentina Sportif Direktörü Daniele Prade, takımda görmeyi çok istediği Zaniolo için Galatasaray'ın geçen sezondan beri ilgilendiği Sofyan Amrabat'ın takasını da masaya koydu.

HER İKİSİNE DE TAMAM

Öte yandan kariyerine net bir şekilde Türkiye'de devam etmek istemeyen Nicolo Zaniolo cephesinde ise ayrılmakla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. 24 yaşındaki futbolcu, kendisi için teklifte bulunan Atalanta ve Fiorentina ile bireysel şartlarda anlaştı. Galatasaray'ı ikna eden İtalyan ekibi, Zaniolo'nun bonservisini alacak. Atalanta'nın teklifi 20 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama. Fiorentina'nın ise Sofyan Amrabat'ı önereceği teklifte ne kadar bonservis vereceği henüz bilinmiyor. Zaniolo, 2022- 23 sezonunda Roma'dan 15 milyon euroya transfer olmuştu.

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