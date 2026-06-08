Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

Yeni sezonda üst üste 5. şampiyonluk için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde de şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de forvet transferi...

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geçtiğimiz günlerde 25 bavulla ülkesi Arjantin'e dönen Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, forvet rotasyonundaki bir diğer isim olan Ahmed Kutucu için gelen teklifler değerlendirmeye alacak.

Victor Osimhen'in yanına en az bir takviye yapmak isteyen ve adı son günlerde Jhon Duran ile anılan Cimbom ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

VLAHOVIC'E DEV TEKLİF

İtalyan basını, Galatasaray'ın adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Dusan Vlahovic için teklif yaptığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Sırp forvete 10 milyon Euro maaş + 5 milyon Euro imza parası teklif ettiği yazıldı.

26 yaşındaki santrforun, Juventus ile sözleşmesini yenilemek için İtalyan ekibinden yıllık 8 milyon Euro istediği ve sarı-kırmızılıların bu teklifin üstüne çıktığı aktarıldı.

PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Haziran ayı sonunda İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi bitecek olan Sırp golcünün güncel piyasa değeriyse 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.