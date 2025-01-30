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Spor

Galatasaray'dan dev transfer! Alvaro Morata için geri sayım başladı

Transferde henüz istediği isimleri alamayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile görüşmelere başladı.

Haber Merkezi30 Ocak 2025 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dev transfer! Alvaro Morata için geri sayım başladı
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Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerinde; önümüzdeki saatlerde anlaşmanın sona erdirilmesi ve resmi imzaların atılması beklendiği duyuruldu.

MILAN'DA MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

BU SEZON 8 GOLE ETKİ ETTİ

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı.

HEP DEV KULÜPLERDE OYNADI

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.

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