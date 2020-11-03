İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4491
  • EURO
    9,8646
  • ALTIN
    514.157
  • BIST100
    1143.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!
Spor

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray, ara transfer döneminde Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Onyekuru'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar iç transferde de Muslera, Marcao ve Saracchi ile yeni sözleşme için masaya oturacak.

03 Kasım 2020 Salı 11:05 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:05
ABONE OL

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek... Şampiyonluk yolunda devre arası transfer dönemini iple çeken teknik direktör Fatih Terim dış transferde istediği isimleri yönetime bildirmişti. Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri, Yunus Mallı, Kenan Karaman ve Henry Onyekuru için en kısa zamanda çalışmalara başlamayı planlarken, yönetim iç transferde de yoğun mesai harcayacak.

LEİPZİG'LE BÜYÜK PAZARLIK

Sezon başında ismi İtalyan devi Roma ve İngiliz ekibi Newcastle United'la ciddi bir şekilde anılan Marcao ile masaya oturulacak. Brezilyalı stopere zamlı yeni sözleşme teklif edilecek. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısını kaçıracak olan kaptan Fernando Muslera'yla da yeni kontrat yapılması planlanıyor. Öte yandan Mustafa Cengiz ve ekibi, Leipzig'den kiralanan Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için de Ocak ayında Alman temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak.

Fanatik

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.