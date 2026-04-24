İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0325
  • EURO
    52,6379
  • ALTIN
    6773.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan dev yatırım! Aslantepe'ye 200 milyon dolarlık tesis
Galatasaray'da 200 milyon dolarlık Aslantepe projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan başkan Dursun Özbek, projenin Galatasaray'ın geleceği ve Türk sporuna katkı açısından kritik bir adım olduğunu söyledi.

Akşam24 Nisan 2026 Cuma 08:38
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, stadın yanında amatör branşlar için yapılacak tesisler için temel atma töreni gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Aslantepe Ali Sami Yen Kompleksi, Galatasaray'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. Bu projeyi en kısa sürede tamamlayacağız. Aslantepe Galatasaray'ın geleceğidir. Yarınlara ve olimpiyatlara destek vermemizi sağlayacak çok önemli bir adımdır. Bugün hayatımın en mutlu ve gururlu günlerinden birini yaşıyorum. Galatasaray için kurduğum hayallerin belki de en büyüğünü sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise Türk sporu için önemli bir vizyonun başlangıcında olduklarını belirterek "Gurur verici bir gün. Spor tesisleşmesi ve sonrasında yetiştirilecek sporcular, milli takımlara katkılar... Bunlar bir başlangıç. Biz şanslıyız; sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Türk sporunun temellerini atmaya devam ediyoruz. İnşallah bu tesis 3 yıl içinde tamamlanacak. 200 milyon dolarlık bir yatırım Türk sporu için yapılıyor" dedi.

BAŞKAN'A TEŞEKKÜR

Dursun Özbek, konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri dolayısıyla teşekkür etti: "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TOPLAM 150 BİN METREKARE

13 bin kişilik basketbol, 6 bin 500 kişilik voleybol ve bin kişilik judo salonlarının yer alacağı tesislerde ayrıca idari bina, 90 odalı kamp tesisi, çok amaçlı performans salonu, ticari alanlar bulunacak. Projenin toplamı 150 bin metrekare, 200 milyon dolar da bütçesi var.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.