Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ardından Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa zaferleri sonrası ligde toplam 8 puan bıraktı.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI DERBİ KAYBI

Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek büyük ses getirmişti. Ancak bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

BODO ZAFERİ LİGDE MORAL OLDU

Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikten sonra ligde Göztepe'yi aynı skorla geçerek bu kez Avrupa galibiyetini lige olumlu yansıttı.

AJAX SONRASI ŞOK

Deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde ise Kocaelispor'a 1-0 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ, KONYASPOR KAYBI

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, ligde Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

TOPLAM KAYIP: 8 PUAN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybetti.