İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik
Spor

Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden sonra ligde tam 8 puan kaybetti.

HABER MERKEZİ22 Şubat 2026 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dikkat çeken istatistik
ABONE OL

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyetlerin ardından Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar aldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa zaferleri sonrası ligde toplam 8 puan bıraktı.

LIVERPOOL ZAFERİ SONRASI DERBİ KAYBI

Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek büyük ses getirmişti. Ancak bu maçın ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

BODO ZAFERİ LİGDE MORAL OLDU

Sarı-kırmızılılar, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ettikten sonra ligde Göztepe'yi aynı skorla geçerek bu kez Avrupa galibiyetini lige olumlu yansıttı.

AJAX SONRASI ŞOK

Deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde ise Kocaelispor'a 1-0 yenilerek sürpriz bir mağlubiyet aldı.

JUVENTUS GALİBİYETİ, KONYASPOR KAYBI

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 gibi farklı bir skorla geçen Galatasaray, ligde Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybederek 3 puan daha bıraktı.

TOPLAM KAYIP: 8 PUAN

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleri sonrası ligde oynadığı maçlarda 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak toplam 8 puan kaybetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.