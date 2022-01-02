Galatasaray'dan Doğan Alemdar hamlesi

Fanatik 2 Ocak 2022 Pazar 17:16 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 17:16

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı ve İsmail Çipe'nin tartışılan performansı nedeniyle Galatasaray, ara transferde kadrosuna bir kaleci takviyesi yapmayı planlıyor. Yerli isimlere öncelik veren Galatasaray, Rennes forması giyen Doğan Alemdar için girişimlerine başladı.

Fransız basınından Le Telegramme'ın haberine göre Galatasaray, Rennes'in Türk kalecisi Doğan Alemdar'ı kiralık olarak kadrosuna katabilir. Geçtiğimiz yaz 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar; Alfred Gomis ve Romain Salin'in arkasında üçüncü kaleci konumunda yer alıyordu.

Galatasaray'ı transferde zorlayacak tek nokta ise Alfred Gomis'in Afrika Uluslar Kupası'na gidecek olması ve bu dönemde de Romain Salin'in sakatlığı ile Doğan'ın tek opsiyon haline dönüşmesi... Rennes'de diğer kalecilerin durumuna göre Doğan'ın kiralık olarak gidişine izin verilmesi beklenebilir.