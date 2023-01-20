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Spor

Galatasaray'dan Domenec Torrent'e yüklü ödeme! 2.6 milyon...

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi döneminde Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrente'e ve ekibine 2.6 milyon avro ödeme yapılacağı açıklandı. İspanyol teknik adam FIFA'da açtığı davayı kazandı fakat CAS süreci devam edecek.

Lig Radyo 20 Ocak 2023 Cuma 17:04 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Domenec Torrent'e yüklü ödeme! 2.6 milyon...
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Burak Elmas döneninde Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'e 2.6 milyon avro ödeme yapılacağı açıklandı.

Lig Radyo 'nun özel haberine göre; Galatasaray'ın dün gece Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği finansal raporun 22.sayfasında konu şu cümlelerle dile getiriliyor.

"Eski bir profesyonel antrenör ve 4 (dört) yardımcısının, sözleşmelerinin haksız şekilde feshedildiği iddiasıyla FIFA nezdinde açtıkları dava neticesinde FIFA, toplamda 2.634.000,00 Avro'nun, ilgili vadelerden itibaren işleyecek olan yıllık %5 faiz ile birlikte ödenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar Galatasaray Sportif tarafından CAS nezdinde temyiz edilmiş olup, CAS nezdinde yargılama devam etmektedir."

Böylelikle sportif dava C.A.S nezdinde devam etmekle birlikte 60 yaşındaki hoca G.Saray'dan 1.5 yıllık kontrat karşılığında, çalıştığı dönemde aldığı maaşların sonrasında, (ekibiyle birlikte) işleyecek faiz hariç 2 milyon 634 bin Euro ücret almış olacak.

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