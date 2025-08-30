İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Galatasaray'dan Donnarumma hamlesi! Aslan'ın transfer formülünü duyurdular

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray için yeni bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Gianluigi Donnarumma için PSG ile görüştüğü öğrenildi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 01:08
Galatasaray'dan Donnarumma hamlesi! Aslan'ın transfer formülünü duyurdular
ABONE OL

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, Gianluigi Donnarumma için PSG ile perde arkasında görüşmeler yürütüyor.

SÜRPRİZ FORMÜL

Haberde yer alan detaylara göre Sarı-kırmızılıların gündeminde dikkat çekici bir formül bulunuyor.

Buna göre Galatasaray, PSG'ye herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek. Bunun yerine Donnarumma'nın gelecekteki satışından elde edilecek gelirin bir kısmını paylaşacak.

Bu formül, Galatasaray'ın finansal yükümlülüklerini minimize ederken, Donnarumma'nın 40 milyon euroluk mevcut piyasa değeri düşünüldüğünde PSG'ye ise uzun vadeli olarak yüksek bir gelir potansiyeli sunuyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen 26 yaşındaki yıldız eldiven, kalesinde 43 gol gördü ve 17 kez kalesini gole kapadı.

