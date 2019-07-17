Galatasaray'dan Drogba'ya teşekkür

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Yarın saat 09:30’da İstanbul’a gelmesi beklenen Seri transferi Galatasaray camiasını bir hayli sevindirdi. Yıldız futbolcuyla resmi sözleşmeye imza atmaya hazırlanan Sarı kırmızılı kulüpte moraller tavan yaparken, teknik heyetin Fildişili oyuncuyla beraber çalışacak olması Fatih Terim’in de yüzünü güldürdü.

Milan, Roma, İnter gibi devlerin arasından Galatasaray’ı seçerek büyük sürprize imza atan Seri’yi eski kulübüne kazandıran Didier Drogba bir kez daha taraftarların kalbinde taht kurdu. Sadece Fildişili futbolcuların değil, genelde Afrikalı yıldızların büyük saygı duyduğu ve ‘ağabey’ dediği Drogba’nın Michael Seri’yi ikna ederek ‘Galatasaray’a git’ dediği belirtilirken, yönetimin transferde ön ayak olan eski oyuncusuna teşekkür ettiği bildirildi.

Fernando ve Ndiaye’yi kaybeden Galatasaray’ın Seri’den sonra orta sahaya bir takviye daha yapmak için kolları sıvadığı belirtilirken, listede Bernard Mensah, Cuellar, Josef de Souza, Gonalons gibi isimlerin olduğu bilgisi geldi.