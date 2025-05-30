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Spor

Galatasaray'dan drone'lu kutlama! Şampiyonlar Ligi mesajı

25. şampiyonluğa ulaşan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da, sezonun son haftasında oynanan Başakşehir maçı sonrası RAMS Park Stadyumu'nda drone gösterisi yapıldı. Gösterilerde, Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera ile Dries Mertens, kiralık sözleşmesi biten Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un silüetleri de yer aldı. İşte o görüntüler....

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 22:58 - Güncelleme:
Galatasaray'dan drone'lu kutlama! Şampiyonlar Ligi mesajı
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Başakşehir maçının ardından şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Sarı kırmızılıların 5. yıldızı, drone şöleniyle gökyüzünü aydınlattı.

RAMS Park Stadyumu'nda drone gösterisi yapıldı. Gösterilerde, Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera ile Dries Mertens, kiralık sözleşmesi biten Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un silüetleri de yer aldı.

5 YILDIZ, 5 FARKLI YERDEN

5 yıldıza ulaşan sarı-kırmızılı takım; 1. yıldızı Galatasaray Lisesi'nden, 2. yıldızı Galatasaray Adası'ndan, 3. yıldızı lorya Metin Oktay Tesisleri'nden, 4. yıldızı Kemerburgaz Tesisleri'nden ve 5. yıldızı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'tan getirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

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