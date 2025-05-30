Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Başakşehir maçının ardından şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Sarı kırmızılıların 5. yıldızı, drone şöleniyle gökyüzünü aydınlattı.

RAMS Park Stadyumu'nda drone gösterisi yapıldı. Gösterilerde, Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera ile Dries Mertens, kiralık sözleşmesi biten Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un silüetleri de yer aldı.

5 YILDIZ, 5 FARKLI YERDEN

5 yıldıza ulaşan sarı-kırmızılı takım; 1. yıldızı Galatasaray Lisesi'nden, 2. yıldızı Galatasaray Adası'ndan, 3. yıldızı lorya Metin Oktay Tesisleri'nden, 4. yıldızı Kemerburgaz Tesisleri'nden ve 5. yıldızı Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'tan getirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER