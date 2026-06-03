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Spor

Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Cimbom, Avrupa devleriyle yarışta

Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılan Bernardo Silva'nın transferi için resmi temaslara başladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların, Avrupa devlerinin de peşinde olduğu Portekizli yıldız için tüm şartları zorladığı öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ3 Haziran 2026 Çarşamba 18:06 - Güncelleme:
Galatasaray'dan dünya yıldızına kanca! Cimbom, Avrupa devleriyle yarışta
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Galatasaray, transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı.

ESPN kaynaklı habere göre; Sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City ile yollarını ayıran deneyimli yıldız Bernardo Silva için resmi temaslara başladığı öne sürüldü. Avrupa futbolunun önemli kulüpleri de Portekizli yıldızın peşine düşmüş durumda.

Özellikle Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus'un transfer yarışında ciddi şekilde yer aldığı ifade edildi.

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'ın, Bernardo Silva transferi için tüm ekonomik şartları zorladığı belirtiliyor.

Transfer sürecinde dikkat çeken bir diğer detay ise İlkay Gündoğan oldu. Bernardo Silva'nın eski takım arkadaşı olan deneyimli orta sahanın, Galatasaray lehine devreye girerek oyuncuyla birebir görüşmeler yaptığı ve sarı-kırmızılı projeyi anlattığı iddia edildi.

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