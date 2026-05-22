Süper Lig'i üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak için kadro planlamasına başladı.

Dries Mertens'in ayrılığı sonrası '10 numara' pozisyonunda zayıf kalan Sarı-Kırmızılılar'ın, bu zafiyeti giderebilmek için liste hazırlığı yaptığı öğrenildi. Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere de bu isimlerden bir tanesi. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı futbolcu için Almanya temsilcisi Bayern Münih ile yarış verecek. 1.92 boyundaki futbolcunun tapusuna sahip olan Atalanta da yüksek bonservis hedefliyor.

55-60 MİLYON EURO İSTİYOR

2024-2025 sezonu başında Milan'dan Atalanta'ya giden Ketelaere, Bayern Münih'in ilgisine sıcak bakıyor. Fakat bu durum Galatasaray Yönetimi'ni transferde geri adım attırmadı. Sarı-Kırmızılılar, cazip bir teklifle oyuncuyu ikna ederek Bayern Münih'in önüne geçmeyi hedefliyor. Ketelaere için 23.70 milyon euro bonservis ödeyen Atalanta ise 55-60 milyon euro altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak. Çizme temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcusu için vazgeçilmez bir rakam önerilmesini bekliyor.

KANATTA DA FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray'ın gündemindeki Charles De Ketelaere, modern futbolun çok yönlü hücum oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. Belçikalı yıldız; 10 numara, kanat ve sahte 9 pozisyonlarında görev yapabiliyor. Özellikle dar alandaki tekniği, oyun görüşü ve son pas kalitesiyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu, yüksek temposu ve dripling becerisiyle savunmalar arasında boşluk bulabiliyor. Atalanta'da geçiş oyunlarının kilit isimlerinden biri olan De Ketelaere, fizik gücü ve topsuz koşularıyla da fark yaratıyor. Belçikalı futbolcu, sezonu 41 maçta 5 gol ve 7 asistle bitirdi.