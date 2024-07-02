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Spor

Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması! ''Görüşmeler devam ediyor''

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, geçen sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Emin Bayram'ın durumu hakkında konuştu. Hatipoğlu yaptığı açıklamada oyuncu için tekliflerin olduğunu ancak bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi. İşte detaylar...

AA2 Temmuz 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması! ''Görüşmeler devam ediyor''
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

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