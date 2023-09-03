Galatasaray'dan Emin Bayram transferine veto

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram'ın kendisini daha çok geliştirebileceği ve forma giyebileceği bir kulübe gitmesi bekleniyordu. Bu doğrultuda Belçika temsilcisi Antwerp, genç futbolcu için devreye girdi.

20 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapıldı ancak Galatasaray oyuncudan yararlanmak istediği için bu teklife satın alma opsiyonuna sıcak bakmadı.

Bu yüzden sadece kiralık teklifi gelmediği sürece Emin'in ayrılığına izin vermeme kararı aldı.