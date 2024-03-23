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Spor

Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni sözleşme

Galatasaray, bu sezon Westerlo'da kiralık olarak forma giyen Emin Bayram ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fanatik23 Mart 2024 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Emin Bayram'a yeni sözleşme
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Belçika ekiplerinden Westerlo'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Emin Bayram ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram, Belçika'nın takımda başarılı bir sezon geçiriyor.

HEM UZATMA HEM ZAM

Sarı kırmızılı kulüpte gelecek sezonun stoper rotasyonuna girmeye hazırlanan Emin, Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayacak. Yönetim, 20 yaşındaki stoperin kontratını hem uzatacak hem de ücretine zam yapacak.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen genç futbolcunun mevcut sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Belçika Ligi'nde 23 maça çıkan Emin Bayram, Westerlo'ya 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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