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Spor

Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba için sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. 24 Temmuz'da Antalyaspor maçında sakatlanan Akbaba için, 'Sakatlığın olduğu günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir' denildi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:24 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 20:24
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Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Akbaba şoku yaşanıyor.

Sarı - kırmızılılar, sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan oyuncunun sezon sonunda 6-8 hafta olarak planlanan tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Yıldız oyuncu, en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son haftasında Antalyaspor ile 24 Temmuz Cuma günü oynanan maçın ardından yapılan tetkikleri sonrası sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Emre Akbaba'nın, o günden itibaren 6-8 hafta olarak öngörülen tedavi programına devam edilmektedir.

4 KRİTİK MAÇI KAÇIRACAK

Süper Lig'in ilk 3 haftasında sırasıyla Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, ayrıca Avrupa Ligi'nde tek maçlı ön eleme oynayacak. Emre Akbaba, bu 4 kritik sınavda forma giyemeyecek.

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