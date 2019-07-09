Galatasaray'dan Emre Mor bombası!
Son dakika haberine göre Milli futbolcu Emre Mor'un dün İstanbul'a gelerek Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Milli oyuncu Emre Mor'un dün İstanbul'a gelerek Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
(Haber Global)
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