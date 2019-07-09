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Galatasaray'dan Emre Mor bombası!

Son dakika haberine göre Milli futbolcu Emre Mor'un dün İstanbul'a gelerek Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Milli oyuncu Emre Mor'un dün İstanbul'a gelerek Galatasaray'la bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. 
 
(Haber Global)
 

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