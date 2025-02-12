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Spor

Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı

Galatasaray, yeni transferi Eren Elmalı'nın transferini sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile açıkladı.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 20:36 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı
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Galatasaray, Eren Elmalı transferi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikten sonra top ağlarla buluştu. Pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.

İşte Galatasaray'ın Eren Elmalı için hazırladığı video:

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