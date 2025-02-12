Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı

Galatasaray, Eren Elmalı transferi için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Videolu tanıtımda Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında oynanan maçta Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı topu çevirdikten sonra top ağlarla buluştu. Pozisyonun çizgiyi geçip geçmediği çok tartışılmıştı.