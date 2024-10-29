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Spor

Galatasaray'dan Ersin Destanoğlu göndermesi

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, serbest vuruş öncesi barajı ayarlarken hakem Arda Kardeşler'in oyunu başlattığını savunan kaleci Ersin Destanoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden gönderme yaptı.

29 Ekim 2024 Salı 12:27 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Ersin Destanoğlu göndermesi
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Galatasaray, dün akşam Süper Lig'de 10. haftanın kapanış maçında konuk ettiği ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerken, derbinin yankıları sürüyor.

Maçın 67. dakikasında Gabriel Sara'nın sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Osimhen penaltı noktasında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturmuş ve sarı kırmızılı takım skoru 2-0'a getirmişti.

Serbest vuruş öncesi barajı ayarlarken hakem Arda Kardeşler'in oyunu başlattığını savunan Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu itirazları nedeniyle sarı kart görmüştü.

Siyah beyazlıların bu pozisyona itirazı maç sonunda da devam ederken, Galatasaray'dan ezeli rakibine bu konuyla ilgili gönderme içerikli bir paylaşım geldi.

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