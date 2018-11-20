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Galatasaray'dan Fabregas bombası

Galatasaray’ın, sezon sonunda Chelsea ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol yıldız için devreye girdiği ortaya çıktı.

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Galatasaray’da sürpriz gelişmelerin yaşandığı ortaya çıktı...

Transfer listesini her geçen gün güncelleyen Sarı- Kırmızılılar’ın son gözdesinin daha önce de ilgilendiği 10 numara Fabregas olduğu öğrenildi.

Mukavelesi 2019’da bitecek olan İspanyol futbolunun adı Milan ile de anılıyor ve Gattuso tarafından çok istendiği biliniyor ama onun da İtalyan ekibindeki kaderi belirsiz.

Bu sezon sadece 48 dakika şans bulduğu Chelsea’de kalma ihtimali de bulunmayan Fabregas’ın gelecek cazip sözleşmelere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca 31 yaşındaki yıldız ile Aslan arasındaki flört, İngiliz ve İspanyol medyasında da sık sık yer alıyor.

(Fanatik)

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