Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyunda çıkan Radamel Falcao'nun son durumuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten bir açıklama yapıldı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derecede zorlanma tespit edildiği belirtildi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.