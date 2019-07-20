Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın adı Fransa Legue 1 ekiplerinden Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile anılıyor. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira, Galatasaray'ın Falcao transferinde sunduğu teklifi açıkladı.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi sesleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira, Galatasaray'ın yıldız golcüye 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı. Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da yıllık 9 milyon Euro net maaş kazandığını açıkladı.

(Futbol Arena)