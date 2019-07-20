28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'dan Falcao'ya yıllık 5 milyon euro

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın gündemi, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao transferi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın adı Fransa Legue 1 ekiplerinden Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile anılıyor. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira, Galatasaray'ın Falcao transferinde sunduğu teklifi açıkladı.

Galatasaray'da Radamel Falcao transferi sesleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira, Galatasaray'ın yıldız golcüye 5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme önerdiğini açıkladı. Falcao'yu daha yüksek tekliflerin olduğunu da belirten Nicolo Schira, Falcao'nun Monaco'da yıllık 9 milyon Euro net maaş kazandığını açıkladı.

(Futbol Arena)

Sovyet ve ABD tankları, Polonya´da savaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Türkiye'den KKTC'ye 750 milyon TL kaynak

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert tepki

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Erbil'deki terör saldırısında bir kişi daha yakalandı

Üsküdar'da korkutan yangın

Üsküdar'da korkutan yangın

Kıyıda kafası ve kolları olmayan ceset bulundu

Kıyıda kafası ve kolları olmayan ceset bulundu
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

Stranger Things dizisinin çekildiği yerleri buldular! Gerçekte nasıl gözüküyor?

Stranger Things dizisinin çekildiği yerleri buldular! Gerçekte nasıl gözüküyor?

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik... Hayran bırakıyor

Fındık bahçeleri arasındaki saklı güzellik... Hayran bırakıyor

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖTV indirimi bitti, kampanyalar başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA